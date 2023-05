Une nouvelle école communale à 10,5 millions d’euros pour Herbesthal

Cela fait des années en effet que l’établissement est victime de son succès (lire ci-contre). La nouvelle majorité achetait en 2020 un terrain de 4 500 m2 pour y repenser un tout nouveau site, enterrant ainsi le projet de rénovation du bâtiment historique (dit rouge et datant de 1870) de l’ancienne majorité. De nouveaux bâtiments, construits à l’arrière de l’école actuelle, dite blanche, rue de l’Église, doivent sortir de terre. pour accueillir 14 classes primaires et 9 maternelles, un espace pour l’accueil extrascolaire, un nouveau réfectoire (192 places assises), une nouvelle cuisine, un espace de jeux couvert pour les maternelles (190 m2).

Maternelles et primaires auront chacun leur cour respective. "Il y a également une transformation d’une partie du bâtiment datant de 2010, c’est-à-dire les maternelles actuelles. Elle accueillera le pôle administratif de l’école, des classes de réserve ou pour des petits groupes, ainsi que la salle de psychomotricité, ajoute le bourgmestre, Patrick Thevissen. Ce sont des bâtiments bien isolés, bien construits par rapport aux meilleures normes PEB, c’est normal, avec une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques pour les alimenter. L’eau de pluie est récupérée pour desservir les toilettes. Les toitures sont toutes vertes." Un système de rétention d’eau est également prévu, avec un bassin d’orage.

L’accès se fera par la rue des Prairies, via une nouvelle voirie ou à pied et à vélo par une venelle, depuis le carrefour de la rue de l’Église et des Prairies ; 36 places de parking sont également reprises dans le permis, mais seule la 1re rangée (14) sera réalisée dans un premier temps et équipée de bornes de recharge électrique. Le mayeur se réjouit que l’enquête publique se soit clôturée fin avril sans aucune réclamation de riverains. "Le projet s’intègre très bien car il tient compte de la déclivité du terrain. Du côté le plus bas, c’est un rez-de-chaussée +1 étage et un -1 ; et du côté des habitations, c’est un rez +1. On avait également fait une réunion d’information avec les riverains très tôt !"

La Commune espère pouvoir attribuer le marché de travaux d’ici la fin 2023 et commencer la construction au printemps 2024 pour deux années de chantier. Quant aux anciens bâtiments, leur affectation doit encore être déterminée. "Je vise à y installer l’administration en partie (NDLR: qui manque de place) , avec le CPAS et/ou la police le cas échéant."