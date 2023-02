Carnaval du WeHeLo : Triple alaaf pour la princesse Naomi 1re

Plusieurs grands princes de la région étaient également de la partie. C’était le cas évidemment de Frédéric 1er, prince carnaval du WeHeLo, intronisé en novembre dernier.

Âgée de 10 ans, Naomi Demont aime le sport, en particulier la danse, et la peinture. Elle est accompagnée par sa sœur Tanisha, 8 ans, qui endosse le rôle de page et par Ellen Butterweck, qui fêtera ses 10 ans dans quelques jours. Tanisha pratique la danse et est passionnée par l’art. Ellen, elle, joue de la guitare et apprécie aussi la danse.

Mais il n’y a pas que Naomi et Tanisha qui ont un lien de parenté. Ellen vit également cette belle aventure aux côtés de sa sœur, Sophie, 7 ans (bientôt 8), qui occupe la place de bouffonne au sein de cette suite dont l’emblème est la licorne. La danse fait aussi partie de ses hobbies, tout comme faire du vélo.

Naomi 1re s’est vue remettre le sceptre par le bourgmestre de Lontzen, Patrick Thevissen.

Vive la princesse et vive le carnaval !