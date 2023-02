Le petit prince du WeHeLo sera proclamé ce dimanche

Le team princier de Mathis II vivra une dernière soirée avec cette qualité, ce samedi 4 février 2023 avec la "Fête des princes", dès 19h à la salle polyvalente d’Herbesthal.

Le lendemain, il rendra son sceptre dès 13 h 11, sur la même scène. Viendra alors le moment de proclamer un nouveau team princier… qui attend ce moment depuis deux ans ! La proclamation se déroulera en présence des petits princes de Raeren et d’Eupen, ainsi que des grands princes de la région… et cela dans une salle relookée. "On a mis pas mal d’argent pour avoir une nouvelle décoration de la salle, après le Covid. C’est une des salles les plus remplies pour une petite proclamation !", glisse le président de l’association, qui pense voir le même succès cette année, après deux années d’absence.

Le comité n’a pas de peine non plus pour trouver des candidats, il en a six d’avance. Cependant, suite à un désistement, il lance un appel pour le team princier 2024-2025. Cela représente bien évidemment un coût pour les parents, mais le président se veut rassurant: "On cherche à diminuer le coût. C’est un beau folklore, mais il ne faut pas exagérer."

Benoît Gauder: 0495/22 62 43