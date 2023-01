Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (22): Patrick Thevissen, à Lontzen

Concernant le bourgmestre de Lontzen, Patrick Thevissen souhaite une nouvelle année la plus agréable possible pour ses concitoyens. "Je souhaite à tous les Lontzenois et toutes les Lontzenoises une année savoureuse, sereine, riche en moments d’amitiés, en famille et porteuse de succès. Le tout en gardant la santé, la confiance et l’optimisme. En matière de grands projets, c’est évidemment l’école d’Herbesthal qui va continuer de bien nous occuper en cette nouvelle année. Le permis de bâtir a été déposé au mois de décembre dernier. Maintenant, c’est tout le travail sur les détails et les cahiers des charges qui commence et qu’il faut peaufiner. C’est un gros projet mais qui est tellement nécessaire et attendu par l’ensemble de la communauté scolaire. Enfin, les dossiers de développement rural entrent désormais aussi en phase concrète : en 2023, on fait le dossier de la liaison à mobilité douce entre le terrain de foot à Lontzen et la Drève rouge qui mène à la Mitoyenne. C’est bien que ce dossier subsidié par la Région wallonne soit enfin débloqué. Idem pour le projet à Astenet où on vient de signer l’achat du terrain. Maintenant on passe aux dessins des plans. En tout cas on est assurés désormais qu’on aura toujours l’espace pour y organiser la kermesse. Enfin, il faudra garder à l’œil le budget 2023 qui est en équilibre. Et on continue d’injecter 300 000 €/an dans les routes pour l’entretien et la rénovation."