Des concerts au Lâcher-prise, bar épicurien

Le 17 juin, c’est la Plombimontoise Romy Conzen, récemment sur scène à Eupen dans le cadre de l’Eupen Musik Marathon, qui tiendra l’affiche, avec sa fidèle guitare acoustique.

Après un entracte dédié à la fête locale (les 1eret 2 juillet, avec de la musique conviviale évidemment), la programmation se poursuivra avec Ô Cometa le 8 juillet (nouveau projet de la formation, aux influences blues rock et latino). Une prolongation est envisagée à la mi-août, à la reprise des activités sportives.

"Je souhaite avant tout promouvoir des artistes et partager de bons moments avec mes clients pour les remercier de leur fidélité tout au long de l’année, mais aussi combler les attentes des amateurs de musique. L’entrée, ouverte à toutes et tous, sera gratuite. J’aspire à m’inscrire dans la durée avec ce concept qui devrait, chaque année, prendre place entre la mi-mai et la mi-juillet" , détaille Didier Gutkin par voie de communiqué.

Un concept qui n’est pas sans rappeler celui développé il y a quelques années sous les Pyramides de Welkenraedt avec les Nikoll’s Concerts (une cinquantaine de concerts entre 2012 et 2017).

Rendez-vous à Lontzen les vendredis dès 21h, les 3 et 17 juin, ainsi que les 1eret 8 juillet… avant d’autres dates!