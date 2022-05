Ils volent les clés puis repartent avec la voiture

Ce samedi matin, entre 2h30 et 4h30, une voiture a été volée à Lontzen, Wiesenweg. «Le ou les agresseurs se sont rendus à l’arrière de la maison et sont entrés dans le sous-sol par deux portes non verrouillées. La propriété est entièrement clôturée.», rapporte la zone de police Vesdre-Gueule.