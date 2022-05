Ils s’étaient sacrifiés au pont de Hammerbrücke à Hergenrath

C’était le 10 mai 1940. Les militaires belges avaient reçu une mission: faire sauter un maximum de ponts pour retarder la progression des envahisseurs. Du côté de Hergenrath, le pont de Hammerbrücke, devait disparaître pour empêcher son utilisation par l’ennemi. Postés depuis la veille dans un abri sous le huitième pilier de l’ouvrage, dix soldats du 23e bataillon du Génie et du 1er régiment cycliste frontière casernés à Henri-Chapelle déposent 150 kg de TNT. La déflagration est trop forte et l’ouvrage s’effondre sur l’abri. Le sous-lieutenant Joseph Pirotte, les soldats Albert Leclerc, Robert Baert, Séraphin Bourge, Jacques Demoortel, Théo Lannoy, Joseph Niessen et le caporal Tavernier y laissent leur vie. Seul le soldat Marcel Renard s’en sortira, mais restera sérieusement handicapé.