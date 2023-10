Un espace pour "réduire la fracture numérique" à Limbourg

C’est avec une grande fierté que le PCS (soit le Plan de Cohésion Sociale de Limbourg) a inauguré ce mercredi 18 octobre après-midi son nouvel Espace Public Numérique (EPN) de Limbourg qui veut devenir un lieu de référence pour tous les citoyens souhaitant développer leurs compétences numériques et bien plus encore ! C’est au Conservatoire, rue des Écoles, 34, qu’il a pris ses quartiers. Une étape importante vers l’inclusion numérique et l’amélioration des compétences. "C’est une première, il n’y a jamais eu d’EPN à Limbourg", indique le PCS. Tout au plus l’existence d’un espace numérique – toujours actif – à la bibliothèque mais pas un EPN à proprement parler. Un projet mis en place grâce aux subsides du plan de sortie de la pauvreté de la Région wallonne. Concrètement, des permanences seront organisées le lundi de 16h à 18h, le mardi de 9h à 12h (sur rendez-vous) et le jeudi de 16h à 19h avec toujours un accompagnant sur place. "Le but est d’être ouvert le plus souvent possible pour permettre à chacun d’y avoir accès". Des permanences que le PCS espère pouvoir transformer en accompagnement quotidien à travers l’engagement de personnel subsidié si son EPN est reconnu officiellement (cette demande de reconnaissance est en cours). "On peut y venir pour de la recherche d’emploi, pour du scolaire, des recherches. C’est aussi un projet très intergénérationnel avec des collaborations avec à la fois la maison des Jeunes mais aussi le Conseil consultatif des aînés."