Hoplr, le réseau social des voisins, débarque dans la commune de Limbourg

Une plateforme pour quoi ?

"Elle permet d’échanger des services entre habitants. Par exemple, je peux décider de consacrer quelques heures de mon temps à simplement discuter ou je peux proposer de mettre à disposition ma tondeuse, etc. C’est comme un mini-Facebook mais plus cadré", souligne Philippe Sauveur. Cela permet de recréer du lien social. "Hoplr déplace l’attention de l’individu vers la communauté locale. […] Vous aurez accès aux ressources à proximité telles que le matériel, les connaissances, le temps, les bénévoles et les infrastructures", précise la plateforme.

"C’est un échange entre habitants d’un même village, à plus large échelle que le simple voisin d’à côté", ajoute Philippe Sauveur. À Limbourg, il n’y aura pas de division par quartier, tous les habitants de la commune pourront entrer en contact.

Comment y accéder ?

À l’aide d’un code unique que chaque Limbourgeois(e) devrait recevoir dans les prochains jours par courrier. "Sur la plateforme, chacun aura une fiche type dans laquelle il va décrire ses compétences, il y a d’ailleurs une liste pour l’aider." Le rôle du PCS sera de mettre en relation les citoyens. "On assure le suivi via cinq étapes dont la satisfaction." En dehors des demandes formulées via l’onglet "action sociale", les échanges informels resteront de l’ordre du privé entre les utilisateurs.