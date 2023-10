Catastrophe: la Ville de Limbourg veut mieux préparer les citoyens

Ce lundi soir, la deuxième réunion de référents de quartier se déroulait dans la salle du conseil communal à Dolhain, l’occasion de "mettre en lumière le travail des bénévoles". Lors de cette dernière, ils ont assisté à la présentation de la cellule de crise communale, vécu des mises en situation, discuté d’éventuelles formations à suivre ou encore du matériel à prévoir en cas de catastrophe naturelle.

Les différentes mises en situation, en endossant le rôle d’un membre de la cellule de crise, doivent leur permettre "de comprendre comment ça fonctionne, les aider en temps de crise à communiquer de la meilleure manière possible avec les citoyens. Les référents quartiers vont être nos bras armés sur le terrain", souligne la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Elle était accompagnée de Fabienne Marchal du Planu de la Ville de Limbourg.

La Ville de Limbourg souhaite renforcer son équipe de référents de quartier dans la commune. ©Cindy Thonon

Depuis sa création, le groupe s’est réparti cinq zones, délimitées sur base des aléas d’inondations (les zones fortement touchées en juillet 2021). Elles ont été partagées entre 13 référents quartiers présents lors de la première réunion. De plus, ce sont cinq centres d’accueil de crise qui ont été définis en fonction de chaque zone. Il y a notamment l’école communale de Limbourg, celle de Goé, le conservatoire de Dolhain, l’école communale de Bilstain et la résidence Léon d’Andrimont.

La Ville de Limbourg souhaite renforcer son équipe de référents de quartier dans la commune. ©Cindy Thonon

Qui sont ces référents ?

Ils sont au total 15 riverains qui se sont proposés, dont le plus jeune à 18 ans. Ils ont tous un profil différent. Certains sont d’anciens pompiers volontaires, d’autres des employés, d’autres des pensionnés…

Martine Radermecker, âgé de 25 ans, a rejoint le groupe pour différentes raisons. "J’ai eu envie d’aider, je n’avais pas envie d’être spectatrice. Et en plus, on a subi les inondations et ce que je retiens, c’est vraiment la solidarité qui m’a beaucoup touchée." Sa maman, Christiane, a rejoint le mouvement ce lundi. "L’idée est de pouvoir aider aussi les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le patelin."

Infos: devenir référent pour son quartier, contacter par mail pierre.etienne@ville-limbourg.be ou 0470/09.49.54. Les fiches d’évacuation reprises par zone sont sur le site de la ville: www.ville-limbourg.be.