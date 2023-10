Limbourg : le champagne sous toutes ses coutures avec le Lions

Pour la 11e édition de ses Bulles du Lions, le Lions club Limbourg en duché a apporté quelques nouveautés. Tout d’abord au niveau du champagne en lui-même avec deux nouvelles maisons qui ont fait leur apparition. "Nous avons en tout 32 champagnes différents à déguster, détaille Jean Lelotte. Et chaque champagne a sa particularité et est donc intéressant à découvrir." Des bouteilles que tout un chacun peut acheter. D’ailleurs, dès cette semaine, sur le site internet du Lions ( www.lions-limbourg.org), il sera possible d’en commander et même d’en personnaliser. "Nous proposons des étiquettes personnalisables. Le champagne peut donc être servi de manière originale lors d’anniversaires, mariages ou baptêmes."