La Ville de Limbourg veut renforcer les liens avec ses citoyens lors d’une journée portes ouvertes

Elle invite ses habitants et les autres à pénétrer dans les bureaux et les conteneurs où évoluent les différents services communaux. "Suite aux inondations, ils ont dû se réadapter. C’est important que les citoyens découvrent le travail de l’ombre aussi. En plus, nous avons cette volonté de garder le contact avec la population. Et c’est une manière de valoriser le travail des agents communaux. À notre époque où il est vivement critiqué", justifie la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Elle insiste sur les missions des agents qui ont doublé tout en conservant le même personnel.

Au programme, outre la découverte des locaux du bâtiment communal, où les démarches administratives s’accumulent et permettent au citoyen d’obtenir soit un permis d’urbanisme ou encore une information financière, la visite sera un moment d’échange humain. L’idée et de permettre un dialogue entre les employés administratifs et les visiteurs.

Les employés administratifs seront présents pour discuter et expliquer leur fonction. ©Cindy Thonon

Par exemple, le gardien de la paix pourra expliquer ses missions qui visent l’amélioration du bien-être citoyen à travers la circulation notamment. "Il y aura aussi des agents techniques qui seront présents pour présenter une partie des projets de la commune comme cœur de Village à Goé, qui a été créé avec les riverains. C’est pouvoir montrer ce qu’une administration communale amène au citoyen", ajoute la directrice générale faisant fonction, Emmanuelle Hansoul.

L’occassion pour les citoyens, et les autres, de décourvir les coulisses de l’administration communale. ©Cindy Thonon

Ceci est une première expérience qui pourrait s’étendre à d’autres services pour renforcer le lien avec le citoyen annonce la bourgmestre. "Il y a le service des travaux, la crèche, la bibliothèque… Dans le même but c’est de faire connaître et valoriser ce qui existe sur la commune."

Le rendez-vous est donné Avenur Victor David, 15, dès 13h30 pour la première visite. ©EdA LABEYE Philippe

Concrètement, la visite durera entre 1h et 1 h 30, par groupe de 10 personnes, tous âges confondus. Les enfants sont aussi les bienvenus.

Infos: inscription obligatoire auprès de la commune, par téléphone au 087/76.04.02 ou via evenements@ville-limbourg.be