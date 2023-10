Un Dolhaintois lance une pétition en ligne pour tenter de sauver une offre de train de qualité en gare Dolhain-Gileppe

L’offre ferroviaire en gare de Dolhain-Gileppe ne sera pas améliorée mais réduite dès décembre d’après les prévisions de la SNCB. ©EdA LABEYE Philippe

C’est en se renseignant sur l’amélioration de l’offre SNCB qu’il a été surpris du résultat. "C’était la douche froide ! Je n’ai constaté aucune amélioration mais plutôt une dégradation de l’offre. Je ne pensais jamais qu’il allait supprimer des lignes, j’étais persuadé que l’offre serait améliorée. Et là, ils suppriment trois trains IC", explique abattu l’usager.

Actuellement, les navetteurs, étudiants ou voyageurs occasionnels profitent de différents trains directs, comme la ligne de Courtrai-Welkenraedt. En décembre, l’offre sera adaptée. "On n’aura plus le train IC qui réalise le trajet Dolhain-Verviers en 18 minutes, donc plus de correspondances possibles. Le trajet, le matin, s’allonge d’environ 9 minutes sur papier." Dès lors, il craint également que cette alternative à la voiture perde de son attrait. Tout comme une dégradation du confort de transports "Ici, je ne sais pas quel genre de trains nous allons récupérer".

À gauche l’offre actuelle, avec l’IC Courtrai de 07h52, et le train L pour SPA qui donne correspondance à Verviers à l’IC de Bruxelles/ Ostende à l’heure 38. À droite, ce qui devrait être la nouvelle offre. ©- D.R.

Et la suite ?

Il espère que cette pétition puisse changer quelque chose. "On parle d’encourager la mobilité douce, de prendre les transports en commun comme le train. Et ils n’ont rien trouvé de mieux que de rendre l’offre de trains quasi inaccessible."

Il a déjà écrit au ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo) et à la SNCB. Cette dernière lui a répondu dans un message plutôt laconique: "nous comprenons la situation désagréable que vous subissez. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour le désagrément occasionné." Il confie qu’à terme, il craint que la situation n’empire et que les décisions conduisent à la suppression totale de l’arrêt Dolhain-Gileppe. Sur la page de la pétition, on peut y lire la situation précarisante que cette décision engendrerait pour les étudiants ou encore pour l’offre touristique.

Les abris sur les quais de la gare Dolhain-Gileppe venaient tout juste d’être restaurés. ©EdA LABEYE Philippe

De nombreux témoignages se regroupent. Comme celui-ci: "je signe parce qu’en 2023 il est inacceptable de mettre en péril les petites gares et ainsi privé les navetteurs des transports en commun" ou encore "on sait accéder à beaucoup d’endroits grâce à cette gare: kot pour ma fille, excursions avec l’école, vacances pour la famille…".

Les pétitionnaires craignent de voir leur arrêt abandonné. ©EdA LABEYE Philippe

Le Dolhaintois envisage d’envoyer la pétition au ministre et à la SNCB en espérant changer les choses.