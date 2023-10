Kenza Franceschi est née le 28 août 2006 et est étudiante en 5e année en agent d’accueil en tourisme à l’école Sainte-Claire de Verviers. "Toute la famille baigne dans le carnaval depuis très longtemps ! Mon papa Vincent est membre du comité des XIV depuis quelques années, ma maman Flavia a été Grand Page en 1990 (avec le Prince Henri III), ma grand-maman Daria a été Grand Page en 1966 (avec le Prince Jean III) et ma sœur Mila a été Petit Page en 2015, toutes les 3 au carnaval de Dolhain évidemment. Je suis membre de la société “Les Tiesses à l’Fiesse”, depuis que j’ai 7 mois, j’ai fait mon 1er cortège en 2007 dans une poussette !" Ses principaux hobbys sont la danse, les scouts, les activités de la Royale Jeunesse Goétoise, les voyages et le carnaval.

Quant à Olivia Keris, elle est née le 4 septembre 2007 et est étudiante à l’école Saint-Joseph à Welkenraedt. Membre également des Tiesse à l’Fiesse "depuis l’âge de deux ans et dont ma maman vient récemment de quitter la présidence", elle a comme principaux hobbys les scouts, le kin-ball, le carnaval ainsi que les activités organisées par la Royale Jeunesse Bilstaintoise. "Toute la famille est fan de carnaval depuis de très nombreuses années ! Ma maman Stéphanie a été Grand Page en 1992 (avec le Prince Roland 1er), mon papa Pascal a été Grand Prince en 2016 (avec ses Pages Marie et Manon), mon grand-papa Claudy a été Grand Prince en 1971 et ma cousine Lilou a été Petit Page en 2016 (l’année de règne de mon papa) !"

Comme le veut la tradition, les pages Kenza et Olivia vont découvrir leur prince carnaval lors de la soirée d’intronisation qui se déroulera le samedi 20 janvier 2024. Avant de parader dans les rues de Dolhain le dimanche 11 février pour le grand cortège.