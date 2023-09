Une messe avec l’évêque de Liège pour la réouverture de l’église de Dolhain

En décembre dernier, une deuxième étape était prévue avant la fin du chantier. "Elle consistait à mettre tous les lambris dans l’église, il fallait remettre les bancs, on a refait un sol en béton et un nouveau plancher. Tous les bancs ont été traités chez le menuisier. Le chauffage est terminé, les canaux d’air chaud et d’air froid ont été isolés par une entreprise de travail adapté. Certaines peintures ont déjà été traitées. L’église est presque comme avant."

Il ne reste plus que certains détails, comme quelques statuettes ou encore certains plâtres sur des murs. "On est à 95% des travaux de restauration, les sacristies ne sont pas terminées mais cela ne change rien pour la tenue des offices."

Les lambris et les marches de l’autel ont été remis à neuf. ©-Comité fabrique d’église Dolhain

L’objectif du comité de la fabrique d’église était de conserver un grand nombre d’objets et de refaire l’intérieur à l’identique. Avec l’aide d’un menuisier et d’autre corps de métier, ils semblent avoir réussi. "Sur base de photos qu’on avait prises, on a refait tout à l’identique. On voulait jeter le moins possible et restaurer le plus possible." Aussi dans une démarche écologique, le comité souhaitait restaurer ce qui pouvait l’être, comme les chaises, qui ont toutes été traitées.

Pour "marquer le coup", la messe de réouverture de l’église de Dolhain sera donnée le dimanche 8 octobre par l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville. "J’en avais parlé avec le doyen, Stany Konda. Le contact a tout suite été pris et Monseigneur a accepté."

Après la date du 8 octobre, les messes se tiendront désormais dans le chœur de l’église et les célébrations pourront reprendre comme avant, un mariage semblerait déjà être à l’agenda pour l’année prochaine.

Messe de réouverture à l’église de Dolhain, le dimanche 8 octobre à 10 h.