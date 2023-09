Hommage à huit anciens bourgmestres de Limbourg

Parmi les portraits, on retrouve Jean-Guillaume Maisier (1858-1870), Thédore Dujardin (1870-1895), Guillaume Maisier (1904-1911), Jean-Baptiste Paschal (1926-1944), Eugène Lacasse (1945-1976). Et trois nouveaux s’ajoutent donc, André Charpentier (1976-1990), Serge Sevrin (1990-2000) et le prédécesseur de l’actuelle bourgmestre, Jean-Marie Reinertz (2000-2012).

L’inauguration s’est déroulée en présence des familles de ces derniers. "On se rappelle quand la famille se réunissait à Dolhain pour la Toussaint dans sa pharmacie qui était située au début de la rue Oscar Thimus", commente Dominique Dujardin, venue de Bruxelles et arrière-arrière-petite-fille de Thédore Dujardin. Elle était accompagnée de son petit-cousin, Jean-Paul Bindelle venu de Chaumont-Gistoux. "C’est une invitation charmante qui permet de se souvenir de notre arrière-arrière-grand-père".

Jean-Paul Bindelle et Dominique Dujardin ont fait la route jusque Dolhain pour leur arrière-arrière-grand-père Théodore Dujardin qui a dirigé Limbourg durant presqu’un quart de sciècle jusqu’à son décès. ©Cindy Thonon

Le fils de Jean-Marie Reinertz, originaire de Goé, avait fait le déplacement accompagné de ses filles Sophie et Pauline. "Ça fait plaisir qu’il y ait une trace de lui. C’est une récompense pour toute l’énergie qu’il a donnée à sa commune. Il a donné près de 25 ans de sa vie à la politique. Il a toujours été présent même quand la maladie était fort présente."

Thierry Reinertz accompagnée de ses deux filles, Sophie et Pauline, sont venus en mémoire de l’ancien bourgmestre Jean-Marie Reinertz. ©Cindy Thonon

Les panneaux représentant la Ville de Limbourg ont été réalisés par trois photographes : Laurent Defourny, Xavier Van Brackel et Benoît Delhez.

Les panneaux acoustiques ont été inaugurés ce lundi 25 septembre 2023 dans la salle du conseil communale de Limbourg. ©Cindy Thonon

Outre décorer la salle du conseil, ils améliorent son acoustique de façon significative.

Les panneaux représentent les différents villages qui composent la Ville de Limbourg. ©Cindy Thonon