Coup de gueule: et la mobilité douce à Limbourg ?

Ce lundi soir, suite à la Semaine européenne de la mobilité qui s’est terminée ce vendredi, la mobilité douce a occupé une partie de la séance publique du conseil communal. "Alors que nous étions en pleine Semaine de mobilité, j’ai quand même reçu l’information que l’offre de la SNCB allait encore diminuer sur notre chère commune. Un moment donné, je pense qu’on touche le fond, je trouve que c’est du foutage de gueule complet, c’est scandaleux !", a lancé le conseiller de la majorité, Grégory Schmits. Il dénonce notamment la campagne de communication qui est réalisée autour de la mobilité douce une semaine par an sans aucun effort le reste de l’année. Concernant l’état des routes en Wallonie, il en a fait part au ministre de tutelle indique-t-il, qui lui aurait répondu "qu’on gérait ça très bien. Alors heureusement que je n’entretiens pas ma voiture comme les dirigeants entretiennent le réseau sinon je pense que je ne roulerais plus en voiture". Il dénonce aussi la faible offre des transports en commun dans sa commune et l’impossibilité d’utiliser régulièrement le vélo. Il évoque par exemple un trajet Dolhain-Liège: "Il faut rester les pieds sur terre, ce n’est pas possible. C’est impossible en bus, ça devient impossible en train et pour celui qui prend les routes aussi. C’est toujours partir plus tôt, socialement, c’est un pur scandale !"