Le Casino, resto emblématique de Dolhain tenu par Robert Lejeune, va fermer

"Cela représente la plus importante tranche de ma vie, confie celui qui a également été échevin à Limbourg. Mais je suis aussi content d’arrêter maintenant. Le moment du coup de feu reste très stressant. Puis, depuis le Covid et les inondations (NDLR: qui ont également dévalué son bien), ce n’était plus comme avant. Et ça devenait de plus en plus difficile." Le fait de devoir pratiquer des prix de plus en plus élevés, en raison de l’augmentation du coût des produits et de l’énergie, lui pesait aussi.

Le samedi 23 septembre 2023, il proposera pour la dernière fois ses différents menus gastronomiques. Jusque-là, le Casino affiche complet. Une belle reconnaissance pour le restaurateur, qui avait commencé à annoncer verbalement la nouvelle à ses clients en mai dernier. "Beaucoup de clients sont déçus, reconnaît Robert Lejeune. Certains venaient depuis 40 ans. Je les remercie d’ailleurs. J’ai toujours fait en sorte de maintenir un bon rapport accueil, qualité et prix." Le week-end dernier, un groupe de clients l’a appelé à table. "Ils m’ont demandé de m’asseoir avec eux. Ils m’avaient amené des petits cadeaux", raconte-t-il, touché.

Son seul et unique établissement

Robert Lejeune a fait l’école hôtelière à Liège avant de partir faire son service militaire en Allemagne. Là, il travaillera dans un très beau restaurant. De retour dans notre région, il passera aussi par le Shangaï, à Liège. "J’ai ensuite repris des études en biologie, parce que j’avais envie de faire de la diététique." Un jour, en 1977, son père lui téléphone pour lui demander s’il ne veut pas reprendre le restaurant de l’avenue Reine Astrid, qui se trouvait à 600 mètres de la maison familiale. "Et j’ai dit oui", se souvient-il. Aujourd’hui, Robert Lejeune cherche un appartement. "En attendant car j’ai toujours dit que je finirai ma vie dans le sud. J’aimerais beaucoup m’installer au Maroc."

Un lieu chargé d’histoire

Le bâtiment qui abrite le Casino date de 1877-1878. "C’était à l’époque de la première phase de la construction du barrage de la Gileppe. C’était un endroit assez huppé. On y trouvait des menus à rallonge pour un franc, ce qui était cher à ce moment-là", précise le restaurateur. Des gens venaient également de Bruxelles pour y séjourner et admirer le viaduc.

Avant Robert Lejeune, l’ancien locataire profitait du fait d’être repris sur l’ancienne commune de Bilstain pour accueillir les fêtards de la région verviétoise: lui n’avait pas d’heure de fermeture imposée. Quoi qu’on en dise, le Casino, dans ses différentes vies, a toujours eu une belle place dans le cœur des Limbourgeois. Et il la conservera.

Le futur du lieu doit encore être déterminé

Gérard Liégeois, patron de l’AD Delhaize, ne peut pas en dire davantage sur ce qu’il adviendra du bâtiment.

Accolées, les deux surfaces commerciales auront maintenant le même propriétaire. ©EdA LABEYE Philippe

Contacté par nos soins, le gérant de l’AD Delhaize de l’avenue Reine Astrid confirme également le rachat du Casino. Mais Gérard Liégeois n’est pas encore en mesure de communiquer sur l’affectation qu’il donnera à l’ancien restaurant.

"Honnêtement, je ne vais pas faire de plans sur la comète, lance-t-il. On veut se laisser le temps de savoir ce qu’on va y faire." Agrandissement du supermarché ? Création d’un nouvel espace horeca ? Aménagement de logements ? "Rien n’est décidé pour le moment", assure Gérard Liégeois. Il faudra donc encore un peu de patience avant de savoir quel sera le titre du nouveau chapitre qui est en train de s’écrire pour l’établissement emblématique de l’entrée de Dolhain.