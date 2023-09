Limbourg: six actions pour un coup de boost à l’emploi

Avec les crises successives que nous avons connues dans notre région, avec notamment les inondations ou l’inflation suite à la guerre en Ukraine et le Covid, il n’est pas aisé de s’en sortir pour certaines personnes. Dont celles qui sont actuellement sans emploi. Dans le cadre du projet Sortir de la pauvreté, la Ville de Limbourg veut donner un coup de boost à l’emploi. "Piloté par le Plan de cohésion sociale de la commune, en collaboration avec le CPAS et différents partenaires, ce projet vient compléter un ensemble d’actions sociales déjà mises en œuvre, détaille la présidente du CPAS, Jeannine Hercot. En ciblant particulièrement l’accès à l’emploi et la fracture numérique, nous engageons un agent à temps plein afin de mettre en place six actions concrètes en vue de répondre aux mesures du plan wallon de la “Sortie de la pauvreté”."