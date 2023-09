7e gala annuel "Back to the 70’s", au profit du futur skatepark de Dolhain

Au programme de cette édition, une création de l’ASBL Pims Prod de Pierre Stembert et Michel Jacquemin avec Back to the 70’s. Un show qui sera composé d’environ 40 artistes lors du final. Un décor, un show lumière et des costumes d’époque participeront à plonger les spectateurs dans une soirée des années 70 dans la salle la Tisserie, de l’Espace 58. Un bar et un food truck seront accessibles avant/après le show et à l’entracte.

Infos et réservations: PAF 35 €/personne, VIP 500 €/6 personnes ; reservation@lions-limbourg.org, www.lions-limbourg.org, Jean Lelotte 0475 890259 ou sur la page Facebook.