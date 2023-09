Le site Polyform disparaît à l'entrée de Dolhain

La circulation est perturbée depuis ce lundi 4 septembre 2023 en raison de la fermeture partielle de la rue Fontaine à hauteur de l’ancien dépôt de balles de laines. "La rue Moulin en Rhuyff sera donc à double sens. Et la semaine prochaine, quand cette partie du bâtiment sera démolie, on permutera et c’est la rue de la Fontaine qui sera à double sens", précise le bureau d’architecture. Actuellement, c’est déjà 50% de l’ancien site qui est détruit. Ce matin, une machine avec un long bras s’est remise au travail, "une pelleteuse qui permet d’aller grignoter jusqu’à 14 m de haut".

Ce sont deux bâtiments abritant différents logements qui s’installeront sur l’ancien site Polyform dolhaintois. ©- Perspective 3D Drawbotics

Et la suite ? Le promoteur se concentre sur le premier bâtiment qui est détruit. "Ce sera pratiquement la même hauteur et le même volume que l’ancien. Actuellement, le promoteur est encore en train d’analyser les offres des entreprises, sa volonté est de démarrer les travaux le plus rapidement possible." Il faudrait compter environ deux ans concernant la durée du chantier, confie encore le bureau d’architecture et d’environnement.

Une projection des futurs logements qui prendront place sur le site Polyform. ©- Perspective 3D Drawbotics

Pour rappel, la démolition de cette bâtisse d’un autre temps, aux portes de Dolhain, s’inscrit dans le projet de revitalisation Respire, initié en 2014. L’ancien dépôt, du lavoir carbonisage Defossé, va être transformé en logements.

Le paysage à l’entrée de Dolhain aura un tout autre visage dans le cadre du projet Respire et de la création de nouveaux logements. ©- Perspective 3D Drawbotics

Rien ne sera conservé pour plusieurs raisons: les façades sont construites trop proches de la rue et le bâtiment, c’est du simple béton. "Ce ne sont pas de belles pierres comme on peut trouver sur certains bâtiments. Ensuite, comme c’est un nouveau projet (privé) , les façades vont reculer pour permettre le passage des piétons", ajoute l’échevin des Travaux, Luc Delhez (La Limbourgeoise).