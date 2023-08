Une passerelle piétonne et provisoire installée rue Vesdray à Goé

Mais dans l’optique de reconstruire le pont Vesdray, celui-ci devait être démoli pour être entièrement reconstruit. Les travaux ont débuté depuis quelques mois et il était donc devenu impossible de traverser pour les piétons.

C’est pourquoi l’installation d’une passerelle piétonne et temporaire était une véritable nécessité. Surtout pour le club de football et les riverains. Cette passerelle a été acheminée et installée ce jeudi, juste à côté des installations du club de football, à une dizaine de mètres du pont en travaux.

Enfin, concernant les travaux du pont Vesdray, ils ont débuté il y a quelques mois avec la société Coumont. Le délai annoncé au mois de juin dernier est la fin du chantier pour l’hiver prochain, au pire en 2024.