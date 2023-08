Dolhain : la 3e et 4e primaires comme à Poudlard !

Ce lundi, de nombreux enfants reprenaient le chemin de l’école. À Dolhain, les élèves de 3e et 4e primaires en immersion à l’école Duc de Marlborough étaient particulièrement impatients de cette nouvelle année… articulée autour du thème de Harry Potter ! À peine passé le pas de la porte – symbolisé par la voie 9 3/4 –, ils étaient ainsi immergés dans un tout autre univers. "On a vraiment aménagé la classe. On s’est occupé de la décoration entre collègue puis tout au long de l’année, on y travaille avec les élèves. Cela peut faire l’objet d’une leçon en art !", glisse Florian Ferrara, l’un des deux instituteurs à l’initiative de ce projet lancé l’année dernière. "À la base, c’était vraiment par passion que m’est venue cette idée. Mais j’avais déjà fait l’un ou l’autre intérim où il y avait ce système-là mis en place et cela fonctionnait à merveille. Les petits s’entraidaient et étaient super-motivés !"