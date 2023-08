Deuxième édition du marché Coup d’Cœur: des artistes de l’Euregio présents à Limbourg

Ce dimanche 27 août, de 11h à 20 h, la place Saint-Georges à Limbourg accueillera une trentaine d’artisans venus de la région, mais aussi d’Allemagne et des Pays-Bas. Différents domaines seront représentés: de la sérigraphie à la confection de vêtements, en passant par la photographie et à la création de bijoux.

Une des particularités de ce marché, c’est la seconde vie qu’une partie des artisans donnent aux objets. Notamment, pour ne citer que lui, l’artisan originaire d’Aachen Bubn Bux qui transforme les draps de lits ou les nappes en caleçons.

Outre les exposants, le musicien Tom Drust animera l’après-midi avec ses nombreux instruments qu’il transporte partout avec lui.

Les organisatrices souhaitent également que les visiteurs profitent de l’ambiance que dégage le lieu mythique qu’est la place Saint-Georges, un espace avec des chaises et des tables sera intégré au marché. Cet endroit a une atmosphère particulière et unique. C’est comme si le temps y était suspendu, décrit Agnes Jansen, l’une des organisatrices émerveillée par la beauté et la féerie que dégage l’architecture du lieu classé patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie depuis mai 2009.

Exposition dans le jardin

Ulrich Westerfrölke, ce multi-artiste originaire d’Allemagne, exposera pour la première fois à Dolhain dans le jardin du château de Limbourg du 27 août au 31 octobre. Une façon de prolonger le marché. Il s’agira d’admirer d’importantes structures qui se meuvent grâce à la force du vent ou encore de l’eau. Des objets cinétiques qui sont impressionnants à découvrir.

Infos: www.limbourg-tourisme.com ou sur Instragram marche_coup_dcœur ou pour l’exposition 0049 172 4010 328.