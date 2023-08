650 000 €, c’est le montant de la subvention obtenue par la commune de Limbourg via le programme du plan pluriannuel de travaux (PPT). Ce montant représente environ 80% du budget des travaux fixé à 815 000 € hors TVA. "C’est le programme le plus avantageux en termes de subventions pour la rénovation d’infrastructures scolaires. On est super-contents d’obtenir cette subvention. Elle va nous permettre de revoir les classes de façon à les adapter à la demande actuelle."

L’école communale de Goé est la seule des trois de la commune (il y a aussi celles de Limbourg et de Bilstain), à ne pas encore avoir pu bénéficier de rénovations profondes. Rappelons que les élèves évoluent dans l’ancienne maison communale de Goé. "Les travaux étaient ultra-nécessaires. Les professeurs évoluaient dans des classes vraiment réduites, la situation n’était plus tenable." Au programme: une classe supplémentaire pour répondre à la demande grandissante d’inscriptions sera créée dans le grenier ; une nouvelle installation du système de chauffage (actuellement au mazout) et "ici, ce sera un système de pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques pour compenser la consommation électrique" ; et "on revoit toute la partie réfectoire aussi. À Goé, une des particularités, c’est que tous les plats sont cuisinés sur place, ça fait partie du projet pédagogique de l’école, les élèves participent aussi. Maintenant, l’école pourra avoir une cuisine de collectivité plus adaptée aux besoins".

Le début des travaux n’est pas encore connu, une réunion devrait se tenir prochainement. L’idée est de lancer le chantier dans de bonnes conditions, pour ne pas commencer sur "une fausse note". Les travaux ne devraient pas commencer avant les vacances de Toussaint.