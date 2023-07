Les routes entre Stembert et Goé ainsi qu’entre Foyr et Limbourg-Haut coupées à Hèvremont pour un chantier jusqu’au 25 août

Les travaux portent également sur le carrefour de l’Étoile en lui-même, ce qui signifie que le passage y sera interdit, tout comme à Goronnes (sauf pour les riverains), et donc aussi bien sur l’axe Hèvremont-Stembert que sur celui entre Foyr et Limbourg-haut. Une déviation sera mise en place via Jalhay.

Bus 724 dévié

La ligne 724 du TEC sera également déviée, entre Stembert (depuis la rue du Tombeux) et Goé-Béthane, via le zoning de Stembert, Dolhain puis le village de Goé.