Patrimoine oublié en Wallonie: le préventorium de Dolhain devenu l'un des spots urbex les plus connus de Belgique (grand angle)

Le bâtiment est impressionnant. Avec son look futuriste, il sort de la végétation de plus en plus envahissante. Abandonné depuis des lustres, il pourrait revivre un jour ou l’autre. Mais plusieurs projets de réhabilitation ont échoué. Le préventorium de Dolhain finira-t-il pas sortir de l’oubli?