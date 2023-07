Une belle entrée pour Dolhain grâce aux jeunes

L’entrée de Dolhain, en venant de Verviers, à l’amorce du 1er virage de l’Avenue Reine Astrid, a été embellie par les jeunes d’Été solidaire, opération financée par la Wallonie. "C’était une volonté du Collège de réaménager cette entrée pour que cela soit plus accueillant. On a remis des blocs pour créer des places de parkings, on a remis un peu de mobilier, et on a réaménagé tout le talus avec Limbourg écrit en grand en buis, et des galets de la Vesdre autour. Le jardinier nous a dit évidemment qu’il faudrait que le buis pousse et s’étoffe un peu pour que les lettres soient bien marquées", détaille la coordinatrice, Catherine Ménestrey. Ces neuf jeunes Limbourgeois, entre 15 et 18 ans, présentaient le fruit de leur travail, réalisé avec le service Travaux, à leurs parents, aux élus et aux riverains ce vendredi 14 juillet 2023.