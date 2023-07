Carrière de Bilstain: la pétition contre le charroi du remblai présentée au parlement wallon

Ce lundi 10 juillet, il a présenté la pétition devant la commission de l’énergie, du climat et de la mobilité du ministre Philippe Henry (Ecolo). Avant de présenter ses arguments, il a rappelé les impacts que les inondations ont laissés dans sa commune. "Maintenant, c’est un problème supplémentaire qui vient s’ajouter et qui risquerait d’affecter la relance de Limbourg."

Il a détaillé son exposé des nuisances en quatre thèmes: la mobilité et la sécurité, l’économie, l’environnement et la pollution. "On ne conteste pas l’extraction de la carrière, qui existe depuis longtemps. On ne conteste pas non plus le remblai, mais c’est la manière de le faire."

Une alternative ?

Les députés wallons se sont dits sensibles au dossier, qui n’est pas neuf. Ils ont soulevé une alternative qui ne semble pas encore avoir été évoquée par les études d’incidences. "L’aménagement du charroi des terres par le chemin de fer. Avant, il y avait une gare d’activités à Dolhain qui pourrait être réactivée. Les terres pourraient être amenées par train, cette idée a suscité un intérêt certain au sein du parlement", indique Raymond Stabel.

L’ensemble des interventions se sont dirigées vers cette option, en insistant sur la préservation de la qualité de vie des habitants de la vallée. Ils sortent tout juste des inondations, l’objectif est de permettre aux citoyens de retrouver une grande qualité de vie afin d’éviter le départ de la population, a plaidé la députée eupenoise Anne Kelleter (Écolo). La majorité wallonne souhaite trouver un équilibre entre la qualité économique de la carrière de Bilstain et la qualité de vie des Dolhaintois, a-t-elle poursuivi.

La création d’une nouvelle route de 2,2 km n’est pas exclue. Cependant, elle représente une solution ultime pour le ministre Philippe Henry. Il ne souhaite pas créer de nouvelle voirie, notamment en raison du coût et de son souhait de limitation du réseau routier inscrit dans sa stratégie de politique générale. "Ici, c’est un cas particulier. Pour moi, il n’est pas impossible d’imposer aux responsables des carrières de créer une nouvelle voirie", glisse le rapporteur du dossier, Eddy Fontaine (PS).

Quant à l’alternative du transport par les voies de chemin de fer, bien que l’idée semble séduire l’ensemble des députés, Eddy Fontaine pointe la longueur des démarches : " Cette solution implique le Fédéral et là, on ne parle plus en années mais en dizaines d’années et ça, c’est si tout va bien. "

La suite ? Le dossier devrait être envoyé à la commission de l’Aménagement du territoire du ministre Willy Borsus et de la commission de l’Environnement de la ministre Céline Tellier.