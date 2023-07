L’espace multisport à la plaine Odon Pierard à Limbourg inauguré ce mercredi

Le conseil communal des enfants et la maison des jeunes locale ont participé activement aux réunions concernant l’élaboration du terrain de sport, en collaboration avec la société Idemasport. "Tous les enfants étaient contents de participer au projet. Ils se sentent responsabilisés. Par exemple pour le terrain, ils ont pu choisir les matériaux et les structures pour les sports qu’ils vont pratiquer. Comme le fait d’avoir des goals pour le minifoot ou encore des barres pour poser un filet et qui permettent de jouer au volley, badminton,…" témoigne la coordinatrice de la MJ Catherine Ménestrey.

"Mais notre vision de construire avec les jeunes ne s’arrête pas à ce nouvel espace", continue la bourgmestre. En effet, ce mercredi était la première phase d’un projet plus vaste qui va permettre aux jeunes de se réapproprier ce lieu touché par les inondations de juillet 2021. Une autre phase consistera en l’aménagement d’un espace zen, qui intégrera le vivre ensemble et l’intergénérationnel. Quant à la dernière phase, elle consistera en la gestion durable des espaces publics avec la plantation de haies par exemple. Les projets sont en cours et devraient voir le jour courant de l’automne.