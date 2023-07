Le schéma stratégique invite à repenser collectivement le mode de vie dans le bassin de la Vesdre

Presque deux cents personnes, citoyens et politiques confondus, ont assisté à cette présentation qui a livré les résultats du schéma directeur. Elle a été réalisée par une équipe interdisciplinaire par le studio PaolaViganò et de membres de l’Université de Liège et Yellow Window.

L’équipe de recherche présente à Dolhain ce vendredi 30 juin 2023 pour la présentation. ©Cindy Thonon

Le schéma a mis en place des moments importants de permanence et d’atelier dans la vallée. Il explique en 10 points une vision claire pour rendre résilient et solidaire le bassin-versant face aux inondations et au changement. Parmi ces propositions: une transition socioécologique, régénérer le territoire, intensifier le transport en commun, adapter l’agriculture ou encore restaurer le plateau éponge des Hautes Fagnes.

Une transition nécessaire

Le point de départ de ce changement concerne en réalité une transition socioécologique, capable d’affronter les risques d’inondation et de sécheresse qui seront plus fréquents dans le futur. Cette étape est nécessaire pour permettre aux habitants de la Vallée d’utiliser les ressources déjà existantes. Parmi ces pistes, il est suggéré aux communes de repenser la structure des lieux d’Urbanisation en évitant de nouvelles constructions dans des zones à risque.

Près de deux cents personnes se sont déplacés pour écouter la présentation. ©Cindy Thonon

Par exemple en GérardChamps à Verviers, "il serait envisageable d’amener davantage de logements en redensifiant verticalement, au-dessus des bâtiments. On sait que ce sera compliqué mais nous sommes à l’horizon 2040-2050", détaille Jacques Teller, coordinateur du groupe d’experts de l’ULiège. Ou encore entre Eupen et Welkenraedt, une zone est en partie urbanisée. "On aurait la possibilité de transformer cette grande plaque industrielle quasiment imperméable en un nouvel espace de travail, de services qui serait mixte et avec des espaces ouverts requalifiés." Il évoque encore la ligne qui suit la nationale de Fléron à Herve. D’autres pistes encore pourraient se porter sur la façon de gérer l’agriculture.

Comment ?

Tout d’abord en précisant les groupes d’action à travers la création de constellations (voir ci-après) ou en développant un Laboratoire de la Vesdre, c’est l’une des actions concrètes proposée. "Il faudrait une cellule qui puisse guider et donner des informations essentielles. Nous avons tous un manque d’expériences et de connaissances par rapport au futur. C’est pourquoi je pense que ce laboratoire pourrait être complémentaire aux institutions existantes", détaille Paola Vigano, urbaniste de formation. Des personnes de la société le rejoindraient aussi. Ce serait un lieu d’expérience collective dans lequel des projets pilotes se développeraient pour faire émerger "un vrai projet de territoire qui a une dimension sociale".

Des schémas ont été exposés lors de la présentation pour permetre de mieux comprendre. ©Cindy Thonon

Responsabilité de chacun

Les constellations permettraient de renforcer la coopération entre des infrastructures sociales, économiques et écologiques. C’est-à-dire travailler par partie de vallée via une échelle intermédiaire entre les villages et l’ensemble du bassin-versant. Une manière de faire prendre conscience au plateau l’importance qu’il joue dans le ruissellement des eaux et proposer une solidarité à l’échelle des sous-bassins versants.

Le schéma est une vision proposée aux pouvoirs publics, une recommandation à suivre. Une orientation dont les politiques devront tenir compte. L’équipe insiste, il faut repenser collectivement le mode de vie dans lequel les habitants de la Vallée et du Plateau évoluent, pour éviter les crises et les catastrophes que l’arrondissement verviétois a subies en juillet 2021.

À noter qu’actuellement, d’autres présentations de ce schéma stratégique ne sont pas à l’agenda. Un document reprenant les résultats de l’étude sera disponible prochainement.

Infos : vallee-vesdre.be