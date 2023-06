Parking à Limbourg-haut: mise en place d’une sanction effective pour les fraudeurs

Depuis mai 2022, l e système en place a été modifié à de nombreuses reprises afin de trouver un compromis. Actuellement, un système de carte de stationnement pour les riverains est en place, accompagné d’une carte pour les visiteurs. À noter que chaque riverain de la place Saint-Georges dispose de deux cartes visiteurs qu’il peut donner. Elles ne sont pas nominatives.

Le Collège a voté un nouvel outil qui permet de sanctionner les personnes qui ne respectent pas les règles de stationnement à Limbourg-haut, soit entre les deux portes historiques. "Un montant forfaitaire de 25€ pour la demi-journée si on constate que le véhicule est stationné dans la zone concernée sans carte. Ça ne s’appliquera pas au PMR. En cas de non-paiement, le premier rappel sera gratuit, à partir du second, ce sera 25€ additionnés des frais postaux", détaille la bourgmestre.

C’est un gardien de la paix local qui sera habilité à sanctionner. Cependant, "le but n’est pas de sanctionner pour sanctionner. Le gardien de la paix est quelqu’un qui cherche plutôt le compromis que la sanction".

L’échevin du Tourisme Stephen Bolmain (La Limbourgeoise) rappelle que l’objectif, "c’est réguler le stationnement touristique". D’autres outils sont déjà en place comme le dialogue avec les propriétaires de gîtes et les bornes rétractables sur la place Saint-Georges.

L’opposition s’abstient

Le groupe Changeons Ensemble, par la voix de Sonia Genten, a rappelé son désaccord quant aux bornes rétractables présentes sur la place. "Nous avions voté contre cet achat onéreux de 10 000 euros la borne rétractable, au total plus de 100 000 euros. Nous avions proposé une solution, avec des cartes de stationnement faciles à mettre en place, que vous avez d’ailleurs adoptée et qui aurait été suffisante." Elle regrette les frais d’entretien et la perte de temps. "Quel gâchis d’argent public !", conclut-elle.

De son côté, le groupe Limbourg Demain ne pense pas que cette solution soit la meilleure. "Je pense que vous allez vous attirer plus d’ennuis que de solutions", ajoute le conseiller Frédéric Dobbelstein. Il s’interroge quant à la présence du gardien de la paix le week-end, les soirées, etc. L’opposition s’est donc abstenue quant à cette taxe.

Un accord de la majorité vivement critiqué

Ce lundi 26 juin 2023, le conseil communal a été animés par un loyer jugé trop cher, la remise d’un avis défavorable et le lancement de plusieurs marchés publics.

Le loyer du local de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) a été source de tension entre majorité et opposition. ©B612architectes

1. Loyer trop cher

L’approbation de la convention réalisée entre l’ONE et la Ville de Limbourg a suscité le débat entre opposition et majorité. Le loyer de 1000€/mois est jugé trop élevé par le groupe d’opposition Limbourg Demain. "Un premier problème, c’est qu’on reçoit de l’argent sur un bâtiment en partie subsidié. Ensuite, je trouve ça dommage qu’on risque de perdre un organisme de dépistage et de suivi des enfants pour 1000€/mois." De son côté, la majorité a rappelé que la convention avait été réalisée en accord avec l’ONE et que le local que la Commune leur loue permet de pérenniser lien avec l’organisme. "Tu ne peux pas estimer d’un côté qu’on dépense de trop et en même temps, quand on a des recettes qui correspondent à la demande de l’ONE, ça ne va pas", a rétorqué la bourgmestre. L’opposition Changeons Ensemble s’est également abstenue par souci de cohérence car elle n’est pas d’accord avec le projet du pôle administratif.

2. Avis défavorable

Les délais sont trop courts, s’accordent l’ensemble des conseillers pour rendre un avis sur le schéma de développement du territoire réclamé par la Région wallonne. De plus, pour rendre un avis complet, "il faudrait faire appel à un bureau d’études et nous n’avons pas les moyens actuellement", complète l’échevin de l’Urbanisme, Alain Schils (La Limbourgeoise). L’opposition de Changeons Ensemble souhaiterait une explication détaillée de la Région wallonne.

Église Saint-Georges à Limbourg. ©EdA Philippe Labeye

3. Lancement de marchés publics

De nombreux marchés publics ont été lancés dont celui de la restauration de l’église Saint-Georges qui permettra sa réouverture. L’échevin du Tourisme a rappelé l e généreux subside obtenu, soit 1,2 million d’euros, et l’importance d’un dossier "de plusieurs dizaines d’années". Lancement aussi de la redynamisation du village de Goé et de la liaison entre la place Léon d’Andrimont et la ligne 38 de Thimister-Clermont.