Carrefour dangereux sur la N620 à Limbourg: un conducteur sur cinq au-delà de 50km/h

"Ce carrefour est régulièrement le théâtre d’accidents de la route. Il est situé en agglomération et la vitesse y est limitée à 50km/h".

Record: 106 km/h en agglomération

Les résultats du contrôle sont interpellant, ce sont 80 conducteurs qui ont été contrôlés à plus de 60 km/h corrigé, soit un conducteur sur cinq. "La grande majorité de ces conducteurs devront s’acquitter d’une perception immédiate variant, selon la vitesse, de 53 à 273 €", détaille al zone de police du Pays de Herve.

Il y en a sept qui roulaient à une vitesse supérieure à 80 km/h corrigée. L’excès de vitesse dépassant plus de 30 km/h sera sanctionné plus lourdement. "Ces conducteurs seront cités devant le tribunal de police et devraient se voir infliger par le juge une déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans, ainsi qu’une amende pouvant s’élever jusqu’à 4 000€."

La vitesse maximale atteinte est surprenante: 106 km/h. "Les vitesses les plus élevées que nous avons mesurées étaient de 106 km/h, 99 km/h et 90 km/h ".

Pour rappel, la vitesse en agglomération est limitée à 50 km/h. De plus, elle rappelle que le carrefour se situe à proximité d’un passage pour piétons qui peut être emprunté à tout moment par un enfant ou un usager faible. "Sachant qu’il faut à tout conducteur une cinquantaine de mètres pour arrêter un véhicule lancé à une telle vitesse. [...] L’extrême dangerosité du comportement de ces délinquants de la route n’est plus à démontrer."

Choquée par ces résultats, la zone de police a pris la décision de continuer les contrôles "radars" de manière régulière dans les secteurs à risque en sanctionnant les excès de vitesse. "Notre zone de police ne peut donc rester les bras croisés et attendre qu’un drame se produise."

À travers ces actions sur le terrain, ils espèrent faire prendre conscience aux "chauffards inconscients" de la dangerosité de leur comportement.