Ça tourne le film avec Didier Bourdon à Limbourg (photos et vidéo)

Sur le site, des techniciens et régisseurs s’affairent. Le tournage doit commencer à midi pour se poursuivre jusqu’à 19 h 30 sans pause. Même la pluie, annoncée en grande quantité, n’a pas joué les trouble-fête. "On tourne quoi qu’il arrive", assure Nicolas George, producteur exécutif et fondateur des Films du Carré. Toutefois, pas de Didier Bourdon sur le set. L’acteur français ne joue pas dans les scènes prévues ce jour. Noémie Lvovsky, elle, est bien de la partie. Tout comme Renaud Rutten, croisé à quelques pas du plateau. "Renaud Rutten joue le rôle assez important: celui de l’opposant politique de Noémie Lvovsky, qui interprète la maire d’une petite ville française. Il aimerait bien prendre sa place", précise Nicolas George.

Une des maisons de la place a également été transformée en boulangerie-pâtisserie pour l’occasion, grâce à une devanture factice ressemblant à celles qu’on trouve habituellement dans l’Hexagone. Une bonne partie des scènes mises en boîte ce jeudi se sont d’ailleurs déroulées devant le commerce. Sur un autre bâtiment, un échafaudage a fait son apparition. Il servira aussi lors d’un moment clé du long-métrage franco-belge, coproduit par les sociétés Belga Studio (dont c’est le premier film), Polaris Film Production et les Films du Carré, et soutenu par le Tax Shelter de BNP Paribas-Fortis et Wallimage.

Au total, c’est une équipe de 60 à 80 personnes qui gravitent autour de cette comédie populaire dont la sortie est fixée pour les Fêtes, soit en 2023, soit en 2024. "Ce film est pour Canal + et M6 mais une sortie en salle est aussi prévue", note Nicolas George. Vivement voir le résultat !

Un barbecue avec les riverains avant de commencer

Si la place Saint-Georges s’apparente à un décor de carte postale apprécié par le monde du cinéma (plusieurs films y ont été tournés ces dernières années), elle est avant tout le lieu de vie de nombreux habitants, qui doivent par conséquent vivre avec la mobilisation du site par les équipes de production.

Dans ce cas-ci, la team de Noël au balcon a choisi d’organiser un barbecue avec l’ensemble des riverains juste avant le début du tournage, mardi. "C’était très convivial. On a eu que de bons retours", indique Nicolas George. Un ressenti confirmé par une riveraine. "Cela ne se passe pas toujours comme ça. Quand la BBC est venue en 2018, les gens étaient plus hautains. Ici, tout se passe bien", confie-t-elle.