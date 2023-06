Nouveau tracé du Rhuyff à Dolhain: ça se précise

Ce mardi, une visite de terrain était organisée dans le quartier. L’occasion pour la bourgmestre de Limbourg Valérie Dejardin, le député de la Province de Liège (qui gère le Rhuyff) André Denis et la ministre de rappeler l’intérêt de tels travaux, visant une reconstruction résiliente.

Venant d’Henri-Chapelle, le ruisseau du Rhuyff a un tracé qui passe sous le chemin de fer, est canalisé, zigzague sous le carrefour pour ressortir au niveau de la "maison-pont". Un chemin parsemé de coudes qui a un effet goulot important, responsable de gros débordements en 2016 et, évidemment, en 2021. L’objectif est donc de simplifier ce tracé en lui permettant d’aller tout droit. Chargés de l’étude, le bureau d’architectes Pissart et Flas prévoient d’élargir l’emprise du cours d’eau, de le renaturer (avec un talutage en gradin) et d’améliorer la convivialité autour de ce lieu en y intégrant un parc ombragé. "Il s’agit d’un projet global, qui ne se limite pas qu’au Rhuyff, explique l’architecte Stéphane Gutkin. La mise à jour du cours d’eau nécessitera plusieurs travaux, notamment la pose d’un pertuis sous la route qui vient du Thier de Villers et la démolition de garages, d’une double maison, d’une maison-tour (NDLR: appartenant à la Ville) et d’un hangar d’un propriétaire privé."

Le point concernant les démolitions est d’ailleurs à l’ordre du jour du conseil communal du 26 juin. Celle-ci pourrait déjà avoir lieu à l’automne. L’ensemble des travaux, eux, devrait s’étaler sur deux ans.

Cette visite a également permis à Céline Tellier d’aller à la rencontre de riverains. Ces derniers n’ont pas manqué d’attirer l’attention sur la nécessité de nettoyer le cours d’eau en amont.

Et les logements sociaux ?

L’avenir des logements sociaux, gérés par Logivesdre et présents dans cette zone, n’est pas encore scellé. "Ce n’est pas du tout dans ce projet-ci mais, s’il y a une possibilité de garder des logements sociaux dans ce quartier, on le fera, assure Valérie Dejardin. Actuellement, les études ne vont pas dans ce sens. On est toujours en discussion, de façon positive, avec Logivesdre pour pouvoir aménager le terrain sans logement."