Les travaux du pont Vesdray de Goé commencent, "on n’a plus le choix"

Nous l’écrivions dans notre édition du 28 janvier 2022, une voirie provisoire devait être posée le temps des travaux du pont Vesdray. Cependant cette voirie n’a jamais été réalisée.

"Sans la passerelle provisoire, le club de foot n’était pas viable. Il venait tout juste de récupérer ses installations parce qu’il était délocalisé depuis presque deux ans. On ne pouvait pas couper l’accès aux habitants ou aux associations sans avoir une solution à leur proposer", indique la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). "Sans réponse, on a décidé avec l’entreprise Coumont de commencer les travaux maintenant, pour espérer avoir terminé avant l’hiver. Sinon on se retrouvait sans pont encore jusque l’année prochaine (lire 2024). On continue d’espérer entre-temps de recevoir des bonnes nouvelles pour installer une passerelle provisoire rapidement.".

Le pont permet de se rendre au club de foot de Goé (RFC Goé), à l’ASBL Salle des fêtes de Goé et à quelques habitations. Le début de la trêve estivale commençant pour les joueurs de foot, la Commune en a profité pour lancer les travaux afin d’impacter le moins de personnes possible. "Il nous reste encore un mois (NDLR: le temps de la trêve) pour espérer obtenir une réponse politique positive du Fonds des calamités ou peut-être de l’armée."

Un système D ?

En l’absence de réponse des instances sollicitées, les associations avec l’aide de la Commune devront trouver une solution de secours. Les finances de la Ville ne permettent pas d’assumer le coût de la passerelle piétonne provisoire. "Il est d’environ 130 000 euros. Avec une ville à reconstruire, c’est impossible pour une petite commune de 5 700 habitants", explique la bourgmestre. Elle rappelle tous les dossiers et chantiers qui sont en cours dans la commune, à savoir le hall omnisports, le Kursaal, les logements…

Il reste tout de même une solution provisoire: la déviation actuelle qui est une voirie agricole. "La difficulté, c’est que la voirie est située dans les prairies, elle ne pourra pas accueillir un charroi important." Notamment lors de manifestations culturelles ou sportives importantes, le passage y serait quasi impossible.

Actuellement, les réunions du chantier du pont Vesdray viennent tout juste d’être entamées, une estimation précise du chantier n’est pas encore connue. Néanmoins les travaux devraient être terminés, "si tout va bien", pour cet hiver 2023.