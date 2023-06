Le parc Albert 1er remis à neuf participe au renouveau de la commune de Limbourg

Depuis bientôt deux ans, différents chantiers de restauration, suite aux inondations de juillet 2021, avancent à Limbourg pour le bonheur de ses habitants et de la bourgmestre. Un des derniers en date ? Le parc Albert 1er qui est situé à la Bêverie près de la caserne des pompiers. L’objectif poursuivi, c’est "améliorer le cadre de vie des habitants. Quand vous rentrez dans votre maison dont le cadre de vie autour n’est pas restauré, ça n’incite pas à être positif pour la suite. Le but, c’est rendre ces espaces plus agréables".

Le message est assez clair: la commune se reconstruit. "Revenez dans les parcs, sur la place, promenez-vous, enfourchez votre vélo !"

Les travaux qui pullulent un peu partout dans la commune pour revitaliser et ramener la verdure sont possibles grâce à l’enveloppe du Fonds des calamités. "Sans ça, on n’aurait pas pu se le permettre." Le parc Albert 1er, la place Léon d’Andrimont à Dolhain, au Pierreux, au Vesdray… Des espaces verts permettent aux citoyens de profiter de leur commune après ce qu’ils ont subi.