Limbourg: la place Saint-Georges comme lieu de tournage d’un film avec Didier Bourdon

Comme son nom l’indique, cette comédie populaire se déroulera durant les festivités de fin d’année. Dans quelques jours, la place Saint-Georges, à Limbourg-Haut, sera donc transformée… en marché de Noël. Cocasse en plein mois de juin ! "On cherchait une place où il n’y avait pas beaucoup d’arbres, explique Nicolas Georges, producteur exécutif et fondateur des Films du Carré. Comme on tourne un film de Noël, il ne doit pas y avoir de végétation. Ce n’était pas évident non plus de trouver un lieu où on peut tourner dans pas mal d’axes. Puis, cette place a un certain cachet, évidemment."

Un appel a d’ailleurs été lancé aux artisans désireux de prendre part à cette séquence (les candidatures peuvent être transmises par mail à francefeltz@gmail.com). Sont principalement recherchés une échoppe de marrons chauds ainsi que des personnes travaillant le bois, le cuir, la laine ou fabriquant des bougies, des objets de poterie et des savons. Au total, une centaine de figurants seront mobilisés sur la place, qui sera fermée pour l’occasion. Si tout va bien, le film devrait sortir cette année pour Noël, sinon, l’année prochaine.

Ce n’est pas la 1re fois que la place Saint-Georges, classée au patrimoine de Wallonie, rappelons-le, sert de décor à l’écran. Plusieurs scènes de la série de la BBC Les Misérables, avec Lily Collins (alias Emily in Paris) dans le rôle de Fantine, y avaient entre autres été immortalisées en 2018.