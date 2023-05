Fin avril, les pétitions pour une demande d’interdiction du charroi supplémentaire en centre urbain et en zone d’habitat de Limbourg ont été envoyées au président du Parlement de Wallonie, André Frédéric (PS). "On espère que le charroi supplémentaire ne passera pas dans le centre de Dolhain, c’est pour ça qu’on se bat. Le passage de camions supplémentaires, c’est la fin du centre de Dolhain", témoigne une pétitionnaire.

L’objectif du groupe de 9 personnes s’est formé pour préserver le cadre convivial qui commence tout juste à se reconstruire dans le centre de Dolhain.

Pour rappel, une manifestation pacifique s’est déroulée en avril près de la place Léon d’Andrimont et déjà à cette époque, une pétition était lancée pour recueillir les signatures. "On a fait du porte à porte, on a contacté plusieurs citoyens et on a essayé de s’organiser par quartier dans toute la commune, à Goé, à Bilstain… On a essayé de toucher le plus de monde possible. Et finalement, on a récolté environ 2 497 signatures".

La pétition sera présentée "à la séance plénière du 31 mai prochain. Actuellement, 1000 signatures ont déjà été vérifiées. Ensuite, d’après l’agenda, cela passera en commission Environnement le 26 juin et nous espérons obtenir les conclusions pour début juillet", indique le cabinet du président du Parlement de Wallonie.