Réhabilitation en vue pour le chemin du Vicinal, à Dolhain

1. Une liaison douce chemin du Vicinal Le conseil limbourgeois a approuvé ce lundi 22 mai 2023 un point concernant la rénovation urbaine du centre de Dolhain. "Il prévoit de rénover le chemin du Vicinal et le mur de soutènement. Le but c’est de permettre l’utilisation de ce chemin aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, explique la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Il s’agit du chemin qui relie le centre à la gare et qui sera aussi relié à la maison de repos et aux nouvelles résidences services. C’est donc important d’avoir une liaison de mobilité douce de qualité à cet endroit-là. On va également y ajouter du mobilier urbain dans la continuité de la place." Des travaux qui s’élèvent à 360 000 €, financés à 60% par la Région wallonne, dans le cadre de la rénovation urbaine. "On va avoir, dans le cadre de ce dossier également, de l’éclairage public intelligent qui s’allume au passage des piétons et des cyclistes." La prochaine étape sera donc les travaux. "Au niveau du timing, on espère pouvoir les commencer à l’automne", lance Valérie Dejardin.