Au menu de cette édition, on a bien sûr pu retrouver le marchand de fleurs habituel et son étal bien fourni mais aussi quelques stands plantes et fleurs aromatiques. Les habitants ont également pu compter sur la présence d’Invent’terre, la coopérative installée à Al’Trappe, à un gros kilomètre du centre. Sidney Bechet et Franz Rieks proposaient une grande variété de plants issus de leurs cultures. Tomates, butternuts, poivrons, aubergine, capucines, bourraches… Il y avait de quoi remplir son potager.

Pour rester dans la thématique du jardin et de la nature, plusieurs artisans locaux étaient également de la partie pour présenter leurs savons naturels (de chez Kalibri), leurs produits de la ruche (avec notamment le Rucher du Chanteloup), des bougies, des articles de vannerie ou encore des jus et confitures.

Pour la première fois, des ateliers étaient également organisés durant la matinée: l’un avec Séraphine Bou Ton pour la création d’une fleur en laine à porter en broche ou en porte-clés et un autre avec le Bar à Ju pour l’élaboration de cocktails de fleurs suivi d’un petit jeu de découverte des sirops. Une conférence était aussi dispensée par Nicole Collins, autour de la "Découverte des plantes sauvages comestibles, cueillette et traditions issues des années 50".

L’événement aura une fois de plus drainé de nombreux visiteurs. Le rendez-vous est d’ores et déjà donné en 2024.