Limbourg: l'ex-pompier Michel Braham a été mis à l'honneur pour son action durant les inondations

En effet, l’homme du feu qui était retraité depuis 2018, après 50 ans de service, avait été rappelé par la bourgmestre, Valérie Dejardin (PS). "Le lendemain des inondations, Valérie Dejardin, m’a contacté pour me demander de venir donner un coup de main. Même si j’avais un petit peu d’eau chez moi à Baelen (30 cm), ce n’était rien. Devant le désastre, on ne peut que réagir !", insiste-t-il.

Le "petit coup de main" a duré pratiquement un an. Michel Braham, qui avait travaillé avec la protection civile, l’armée, la Commune et la Province à l’élaboration de plans généraux d’urgence et d’intervention communaux, a été d’un précieux secours pour coordonner toutes ces forces sur le terrain. "Au début, j’y étais 24 h/24 h. Puis, après quatre mois, c’était espacé aux week-ends… On a quand même eu des bénévoles qui venaient d’Anvers, de Mons et d’un peu partout. Il fallait les loger quelque part et les nourrir !" L’ancien commandant a été surpris de l’importance de la cérémonie de ce mercredi. "Pas mal de gens qui participent à l’amélioration du tissu social liégeois étaient mis à l’honneur, il y avait une chorale… Cela m’a évidemment fait très plaisir. Et j’ai été très ému également de ce que la bourgmestre a dit !", confie Michel Braham qui insiste sur l’importance accordée à la sécurité par la bourgmestre bien avant les inondations et sa réactivité au moment de la catastrophe, notamment en donnant l’ordre d’évacuer avant même d’en recevoir l’indication par le centre de crise. "Elle a vraiment été à la hauteur. Puis ce qu’il y a aussi, c’est qu’elle fait confiance. Elle m’a dit: “Tu as carte blanche.” Travailler de cette manière-là, naturellement, cela donne toujours d’excellents résultats. Puisque l’on vous fait confiance, vous vous investissez ! ", conclut-il.