Cette année, les carnavalistes Dolhaintois ont joué les prolongations pour mettre sur pied une très chouette parade lumineuse dans le centre de la localité. Et pour cette deuxième édition, il y avait un bon millier de participants. "Nous avons eu la présence de 21 de nos groupes de Dolhain qui participent habituellement au carnaval, détaille Renaud Cloes du comité des XIV. On peut dire que 95% de nos groupes étaient présents, ce qui est très bien."

Les carnavalistes présents ont quelque peu retravaillé leurs chars et costumes pour cette parade nocturne. "Globalement, ce sont les chars et déguisements qui ont été adaptés avec notamment des lumières. Mais ce qui change surtout par rapport au carnaval, c’est qu’il n’y avait pas de confettis ou autre. Les participants devaient orchestrer diverses danses pour animer la parade."

Cette parade a pour but "d’animer Dolhain durant l’année, ce qui fait particulièrement du bien après le Covid ou surtout les inondations où nous avons tout perdu."

Quant à la prochaine édition, on y pense déjà du côté du comité des XIV. "Par contre, nous ne savons pas encore quand. Car lors de la première édition en, nous voulions la faire lors des jubilés par exemple. Nous allons en discuter mais à première vue, l’envie est plus de la faire de manière ponctuelle qu’annuelle. Donc on pourrait en revoir une dans 3-4 ans par exemple."