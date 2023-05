Outre la réhabilitation d’un abri antiaérien sous la Cité Miroir ou une annexe de l’Hôtel d’Ansembourg (à Liège), on retrouve parmi les projets financés l’église Saint-Georges de Limbourg, qui comme sa place fait partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie ( depuis un an). Fermée au public depuis deux décennies, l’église exige des travaux de rénovation (plafonds, murs, vitraux…). La Ville a déposé le permis de réhabilitation en janvier en chiffrant les travaux à 1,9 million d’euros. Elle espérait un subside de 1,4 million, elle en obtiendra 1,2 million dans le cadre du Plan de relance. "Le projet lauréat permettra la réouverture au public, la mise à valeur des éléments patrimoniaux et la mise à disposition d’un lieu de rencontre à la fois cultuel et culturel. L’édifice, en dehors des offices, servira également de point de départ et de référence au circuit historique et touristique de découverte du site et des alentours. Elle deviendra un atout majeur dans le développement touristique de Limbourg", détaille le Gouvernement de Wallonie.