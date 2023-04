Le dimanche 30 avril et lundi 1er mai 2023, ce sera l’inauguration des nouveaux locaux. Le funérarium FurnéRader sera désormais situé rue Guillaume Maisier, 33 à Dolhain et il ouvrira ses portes pour présenter ses installations autour d’un verre, de 13h à 16h.

"On a une salle de réception qu’on n’avait pas avant. Il y a de la place pour environ 50 personnes. On a tout aménagé. On a créé des cuisines, on a mis des cloisons. On part d’un bâtiment qui a une âme et en même temps qui a été rénové". Le style a été rafraîchi mais pas abandonné. De plus, les responsables ont voulu pour la rénovation que la majorité des corps de métiers soient de la commune et des alentours. Les travaux ont duré plusieurs mois. Suite aux dégâts des eaux - le bâtiment a subi 70 cm d’eau -quelques objets mythiques ont pu être conservés comme la cheminée. Elle était présente dans le bureau du notaire, il y tenait vraiment "parce qu’il y a cette fameuse stèle d’époque. Quand on vient ici pour un décès, les souvenirs joyeux qu’on a eu dans ce lieu comme la signature d’un contrat de mariage ou l’achat d’une maison, peuvent peut-être adoucir un moment plus douloureux".

Les anciens locaux, situés Avenue Victor David, qui ont subi les inondations n’ont pas encore pu être remis en état pour une divergence avec les assurances. Cependant, l’idée avait déjà germé dans la tête des responsables de transformer l’ancien garage pour le rendre plus chaleureux. Les nouveaux locaux, "ont vécu, le bâtiment a une personnalité et il fait partie du paysage Dolhaintois". Les familles pourront découvrir les locaux dès le dimanche 30 avril prochain.