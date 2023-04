Il y a du renouveau dans l’air à l’école Notre-Dame de Dolhain

"Avant juillet 2021, le pouvoir organisateur avait déjà pour projet de rénover l’installation électrique, les faux plafonds… On a donc ici deux chantiers qui se croisent puisqu’il a aussi fallu restaurer les locaux inondés", explique le directeur Laurent Hoffer. Plutôt que de rénover à l’identique les lieux, il a été décidé de repenser complètement les espaces pour répondre au mieux aux besoins actuels.

"Ici, on vient de finir la restauration de la moitié de l’école. On a réhabilité deux classes de primaire, créé une école maternelle et une grande salle polyvalente qui sert de garderie, de salle de dîner et de lieu commun pour des ateliers." Tous ces locaux sont dotés de nouveau mobilier ainsi que de matériel informatique et numérique dernier cri. "Pour les peintures, nous nous sommes associés avec l’école Saint-Joseph toute proche, qui, elle aussi, a été sinistrée et qui dispense des cours de peinture. Ce sont les étudiants qui sont venus peindre ici", indique le directeur.

La conciliation entre travaux et cours n’a pas été compliquée. "On a divisé le bâtiment en deux et investi les étages. Celui-ci s’y prêtait bien. Les enfants, au final, n’ont pas eu accès aux locaux inondés." La diminution du nombre d’élèves a tout de même eu un effet positif: celui de simplifier le déménagement des classes. "On a perdu un tiers de nos élèves suite aux inondations et à la délocalisation des familles, confie Laurent Hoffer. Notre avenir n’est pas compromis mais on espère pouvoir accueillir rapidement de nouveaux enfants."

D’autres travaux en mai prochain

Un chantier se termine… Et un autre commence. "On doit encore intégrer la classe qui est dans le container dans un local, détaille Laurent Hoffer, le directeur. On doit aménager les locaux administratifs au premier étage, ainsi que la salle des profs, une salle polyvalente pour l’éveil artistique et les couloirs." La nouvelle clôture de la cour de récréation doit aussi être placée dans les prochains jours. "On va également refaire les sanitaires qui s’y trouvent."

La cour qui était autrefois dédiée à l’école du dehors sera elle aussi réhabilitée. "On va également bientôt pouvoir recréer notre ferme pédagogique." Les deux biquettes n’attendent en effet que cela. L’ancienne niche a d’ores et déjà été remplacée par un beau et grand module en dur.

Il faudra tout de même encore un peu mordre sur sa chique pour pouvoir profiter d’un établissement au top. "Au niveau des travaux, je pense qu’on en a encore au moins pour une année, voire une année et demie", estime le directeur.