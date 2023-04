Dolhain: l’ex-Délivrance devient le Crossroads bar

Depuis ce vendredi, Didier Dechamps a fait son retour sur la place Léon d’Andrimont, à Dolhain. Mais fini le Road House, place désormais au Crossroads à l’ancien café La Délivrance. "En fait, j’ai pris ma pension lors des inondations. Puis mes amis de chez Unibox et Val-Dieu m’ont proposé de relancer le bistrot, en tant que Dolhaintois. Après quelques mois de réflexion, on a décidé de se relancer en voulant rendre une âme au café. Car il a été pas mal abîmé lors des inondations. On l’a refait de façon art déco et on veut que les gens se sentent bien ici. Et j’ai voulu rendre aussi hommage à certains artistes de chez nous comme Maurane, Pierre Rapsat ou Mario Guccio pour qu’il y ait quand même aussi une ambiance musicale. Sans oublier que nous voulons que ce soit un café de journée."