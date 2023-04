Des défibrillateurs, pas utiles dans les villages de la Ville de Limbourg ?

2.Groupes électrogènes

Le conseil communal a approuvé l’achat de trois nouveaux groupes électrogènes pour la Commune de Limbourg, à l’exception de l’opposition Changeons Ensemble. Elle s’inquiète de l’utilité et de l’entretien de ces derniers. Ils s’ajouteront aux deux autres déjà en possession de la Ville afin d’équiper les cinq points d’accueil de crise. "On s’abstient, c’est une dépense qui n’est pas nécessaire pour nous."La bourgmestre a rappelé la situation du 21 juillet 2021 : "On a demandé de l’aide et on s’est retrouvé seul, sans courant et sans moyen de communication. On essaye de remédier aux situations comme celles-là à travers cet achat".

3. Carrière de BilstainL’ avis consultatif négatif rendu le 14 avril dernier par le pôle qualifié du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de Wallonie a été évoqué dans le dossier de la carrière située à Bilstain. Le projet de la centrale photovoltaïque est abandonné, le trajet du chemin de fer aurait dû être envisagé ou encore des lacunes sont présentes dans l’étude déposée par les demandeurs du permis, détaille l’avis. "Le choix du meilleur itinéraire devrait être discuté et tranché au niveau régional." Un élément qui a suscité l’adhésion de l’ensemble des conseillers qui clament depuis le début cette option. "Contrairement à ce que la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne déclarait, qu’on était trop dans l’émotion, c’est la preuve que les personnes qui ont rendu cet avis, elles, ne sont pas dans l’émotion et qu’elles ont une réflexion qui suit notre étude", a appuyé la conseillère d’opposition Sonia Genten (Changeons Ensemble).

4. Reconstruction lenteEn réponse à une question sur l’état d’avancement des travaux au hall omnisports, l’échevin des Sports Stephen Bolmain (La Limbourgeoise) a dit : "Il y a un sentiment d’incompréhension dans la population, notamment concernant la situation des sportifs qui continuent d’évoluer dans des conditions pas géniales malgré toute notre volonté de trouver des solutions transitoires. Mais au niveau de la commune, on a fait notre job. Maintenant, ce qu’on attend, ce sont les financements, car la Commune ne peut pas se permettre de financer tous les projets en attente sinon elle est en faillite."