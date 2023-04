Dolympiades: trois jours festifs sous chapiteau, à un prix "revu à la baisse"

Le festival dolhaintois, qui se déroulera les 26, 27 et 28 mai 2023, affiche en effet des prix plutôt attractifs, avec la soirée du vendredi à seulement 5 euros. "Ça devient assez rare pour des qualités de groupes de ce genre", souligne Renaud Cloes, de l’équipe organisatrice.

"On est conscients qu’il y a toute une série de personnes qui ont des difficultés financières non négligeables, de par les inondations et la conjoncture actuelle. On a essayé de pouvoir proposer une qualité d’affiche qui soit équivalente aux années précédentes mais avec des prix qui ont été très nettement revus à la baisse. On parle d’un pass pour les trois jours à 20 €, la journée du samedi et du dimanche à 10 € et le vendredi à 5€", complète Jonathan Chanteux.

C’est grâce à la fois à une certaine réserve financière de l’ASBL Le Kursaal, à l’aide des sponsors et de certains subsides que les prix ont pu être diminués cette année.

Jonathan Chanteux et Renaud Cloes se réjouissent de pouvoir maintenir une telle organisation dans la commune. ©EdA Cindy Thonon

Sur le site Hoeck

"C’est la même problématique que l’année dernière étant donné que nous n’avons pas récupéré la salle du Kursaal. On retravaille, comme la dernière fois, sous chapiteau, à la différence majeure qu’on n’est pas au même endroit. L’année dernière on a travaillé sur la place de Dolhain et cette année, on sera sur le site Hoeck qui amène tout une série de points positifs". En effet, pour rappel, l’année dernière, la circulation avait dû être bloquée durant une semaine dans le centre de Dolhain.

Il y a de nouveau une programmation éclectique sur trois jours avec: la journée du vendredi "100% bal" ; le samedi, une affiche avec des groupes anglais ; et le dimanche, plus familial avec la chanson française. "L’idée est toujours de mixer les nouvelles compositions et les groupes d’hommage, d’avoir un mélange entre les groupes qui viennent du coin et des groupes étrangers, tout en donnant à chacun la possibilité de travailler dans des conditions professionnelles".

Le comité d’organisation désire mettre en avant les artistes belges. Samedi commencera par un jeune artiste belge qui présentera ses compositions originales, N’Céka, et se terminera avec C Calo, tribute à Calogero. Renaud Cloes rappelle aussi l’importance de l’implication des bénévoles dans une telle organisation et sans lesquels l’événement ne serait pas possible.

Tarif: 5 € pour le vendredi ; 10 € pour le samedi, pour le dimanche aussi ; 20 € le pass de 3 jours. Les préventes sont déjà disponibles en ligne à noter que l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans sur présentation de la carte d’identité. Accès: il se fera par la rue des écoles, la rue de la Foulerie sera fermée à la circulation toute la durée du festival (www.dolympiades.be),