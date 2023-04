Le Lions Club Limbourg en Duché a offert 2 000€ à la maison des jeunes de Dolhain-Limbourg

"Notre don est un investissement pour le futur, a expliqué l’actuel président du LC Limbourg en Duché, Harald Mathie. Vous êtes les adultes et la société de demain, et notre service club est présent à vos côtés dans le cadre de notre devise internationale “we serve” ; aider la maison des jeunes, c’est aussi pour aider une association là où notre club vit et est basé." Sachant que le Lions Club a déjà soutenu la réfection de la place St-Georges de Limbourg, les écoles sinistrées lors des inondations ou encore les habitants. On se souvient notamment de la soirée en faveur des sinistrés de la région verviétoise, des électroménagers neufs offerts en août 2021 ou encore de la visite du père Noël, chargé de cadeaux, le 30 décembre 2021 sur la place Léon d’Andrimont.

Pour la maison de jeunes, ce coup de pouce était cependant une première. Il servira à financer l’atelier photo (où sont inscrits près de 40 membres) mais aussi à d’autres... objectifs, comme la cuisine ou les activités multisports. De sport, il en sera aussi question ce vendredi 21 avril pour les 3 heures d’endurance au Hurricane Dolhain Karting… et le Lions Club Limbourg en Duché a justement offert, vendredi, un "baquet" (un kart) pour trois pilotes ! Chapeau.

La maison des jeunes de Dolhain-Limbourg est située au 22 rue des Écoles, elle est ouverte tous les jours pour les jeunes de 12 à 26 ans. Quant aux membres du Lions, ils seront à l’activité karting ce 21 avril, puis relanceront leur salon/vente de Champagnes en octobre et leur gala annuel le 11 novembre à l’Espace 58.